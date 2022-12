Zeitz: Warnung für Eltern

Der Kreiselternrat Burgenland warnt erneut davor, dass Personen Schüler in unmittelbarer Nähe zu einer Grundschule in Zeitz und auf dem Schulweg gezielt ansprechen und versuchen, diese in ihre Autos zu locken. Für dieses Vorgehen werden zwielichtige Tricks wie „Katzen und Hundewelpen“ verwendet.

Alle Eltern sollten ihre Kinder deswegen noch einmal vor Fremden warnen und sie sensibilisieren, sich in entsprechenden Situation vorsichtig zu verhalten und nicht in fremde Autos zu steigen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht seit seinem Bestehen für den Schutz der traditionellen Familie und die Förderung unserer Kinder. Pädophile dürfen dabei keine Chance für ihre kranken Handlungen bekommen und Kinder müssen präventiv vor ihnen geschützt werden.

