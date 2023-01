Ausverkauf der Ukraine durch Hochfinanz geplant?

„Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen.“

Carl von Rothschild

Während an der Front unzählige Verteidiger ukrainischer Erde täglich ihr Blut für den Heimatboden vergießen, wurde an der US-Ostküste längst der große Reibach gewittert. Laut einer Verlautbarung des ukrainischen Präsidentenbüros berät die Vermögensverwaltung Black Rock schon seit Monaten die ukrainische Regierung darüber, wie die Mittel für den Wiederaufbau investiert werden sollten.

Im November traf der ukrainische Präsident Selenskyj deren Geschäftsführer Larry Fink. Die Gesprächspartner bekräftigten ihre Entschlossenheit, „die Anstrengungen aller möglichen Investoren und Beteiligten im Wiederaufbauprozess des Landes zu koordinieren und die Investitionen in die wirkungsvollsten Wirtschaftssektoren zu kanalisieren“. Black Rock konnte die ukrainische Regierung bereits im September zu einer gemeinsamen Absichtserklärung bewegen, welche Black Rock eine beratende Rolle bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen für Investitionen zuweist.

Was hinter den nebulösen Allgemeinaussagen verborgen liegt, dürfte im Kontrast zu den Verlautbarungen banal sein. Ein Akteur nutzt seine enorme Geld- und Wirtschaftsmacht zur Schaffung von Marktbedingungen, welche primär ihn selbst begünstigen. Anschließend wird von der Not der Ukrainer schamlos profitiert und die Raffgier dreist als gemeinnütziger Wiederaufbau verschleiert. Falls die Intrige aufgeht, kann man dann vom Erfolg am „freien Markt“ durch „hohe Wettbewerbsfähigkeit“ sprechen.

Die Äußerungen bezüglich der Wirtschaftssektoren deuten darauf hin, dass man Investoren Zugang zu den reichen Rohstoffquellen des Landes und insbesondere auch zu den fruchtbaren Schwarzerdeböden verschaffen will. Durch das Bevölkerungswachstum auf der Welt, verbunden mit der überproportionalen Zunahme unproduktiver Bevölkerungsteile, sind ertragreiche landwirtschaftliche Nutzflächen enorm renditeträchtig und ein bedeutender Machtfaktor. Verletzte und gefallene Bauern, kriegsgeschädigte Unternehmen sowie die abgewertete Währung dürften zudem für Tiefstpreise sorgen. Selenskyj versuchte bereits 2020 mit Verweis auf die „Corona-Pandemie“, den Bodenmarkt für ausländische Konzerne zu öffnen, was nach Protesten jedoch unterblieb. Es ist also zu vermuten, dass im Nebel des Krieges ein neuer Versuch gestartet wird, das Land zu verschachern.

Black Rock ist die größte Vermögensverwaltung der Welt. Das jüdisch geführte Unternehmen aus New York verfügt über 10 Billionen Dollar Kapital.

Derartige Investmentgesellschaften üben das Wahlrecht ihrer Klienten bei Aktionärsversammlungen aus und haben damit eine umfassende Macht über die Unternehmensausrichtung. Mittelbar werden die kontrollierten Unternehmen auch zur Beeinflussung von Politik und Gesellschaft instrumentalisiert. Zudem können Unternehmen, die der politischen Doktrin der marktbeherrschenden Investmentgesellschaften nicht folgen, von Kapitalflüssen abgeschnitten werden, beispielsweise unter dem Vorwand nicht erfüllter Nachhaltigkeitskriterien.

Diese Entwicklungen werden von unserer nationalrevolutionären Bewegung, bei aller Solidarität für den ukrainischen Freiheitskampf, natürlich missbilligt. Es darf nicht sein, dass der putinistische Vernichtungskrieg als willkommener Vorwand für eine kapitalkräftige, globalistische Clique genutzt wird, um eine Nation, die sich im Überlebenskampf befindet, an die Ketten der Hochfinanz zu legen und auf Raten auszupressen. Der amtierende Präsident Selenskyj als Stammesgenosse der Black-Rock-Kapitalisten kann und darf deshalb nicht die Hoffnung der ukrainischen Freiheitsbewegung sein.