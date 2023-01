Bernburg (Saale): „Zoumana“ abschieben!

Linksextremisten und Ausländer führten vor der Ausländerbehörde in Bernburg eine Kundgebung für den ausreisepflichtigen „Zoumana“ durch. Der Asylforderer lebt seit 2018 in Deutschland. Seine Zeit in Deutschland und sein gutes Leben hier läuft nun ab. Er wurde von der Polizei abgeführt und die Abschiebung steht unmittelbar bevor. Es handelt sich hierbei um eine einfache Umsetzung von geltendem Asylrecht. Die Demonstranten wollten den Vollzug des selbigen verhindern.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für die Abschiebung aller ausreisepflichtigen, illegalen oder kriminellen Ausländer. Menschen wie dem zuletzt im Raum Bernburg lebenden „Zoumana“ wünschen wir eine gute Heimreise!

