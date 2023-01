Das war 2022: Jahresrückblick für Baden und Württemberg

Das Jahr 2022 ist zu Ende. Es begann, wie das vorherige endete: Gleich am ersten Januar standen Aktivisten unserer Bewegung in einem Polizeikessel. Doch waren die Aktivisten nicht straffällig geworden, nein, die Aktivisten taten nur eines, was zu Beginn des Jahres 2022 viele Millionen Deutsche taten, und was mit aller Härte des Staates zu verhindern versucht wurde. Sie gingen auf die Straße und kämpften gegen einschneidende Corona-Zwangsmaßnahmen. Doch in diesem Jahr stand Großes bevor. Es ist Zeit, das vergangene Jahr nochmals Revue passieren zu lassen.

Impfpflicht verhindern!

Unter der Parole „Impfpflicht verhindern!“ waren unsere Aktivisten vielerorts im Lande auf der Straße. In Brackenheim und Reutlingen konnten volkstreue Streiter wahrnehmbare Akzente setzen, was seitens der Systempresse wutschäumend begleitet und kommentiert wurde. Auch die Staatsmacht versuchte, den Protest mit sinnfreien Anzeigen und Verhaftungen zu delegitimieren. Denn es darf ja schließlich nicht sein, was nicht sein darf. Vor Gericht jedoch fanden haltlose Anschuldigungen ein jähes Ende.

Ein Volk will Zukunft!

Am 6. März startete landesweit die Mobilisierung für die Kampagne „Ein Volk will Zukunft“, welche mit der Demonstration zum Arbeiterkampftag in Zwickau endete. In mehreren Städten verteilten Mitglieder unserer Bewegung unzählige Flugschriften in das Volk hinein. Mit weiteren Aktionen und drei Infoständen wurde die Kampagne stark beworben.

Stützpunktgründung in Württemberg

Am 26. März kam es zu einem wichtigen Ereignis für den Werdegang unserer Arbeit in Baden-Württemberg: Der Stützpunkt Württemberg konnte erfolgreich wiedergegründet werden. Die Saalveranstaltung wurde mit einem anschließenden Liederabend abgerundet. Die Wiederbegründung des Stützpunktes baute auf vorangegangener monatelanger Graswurzelarbeit auf. Der Lohn war ein verstärkter Zuwachs des Mitglieder- und Interessentenumfeldes sowie eine gesteigerte öffentliche Wahrnehmung der Aktivitäten unserer Partei in Württemberg, aber auch in Baden.

Umweltschutz ist Heimatschutz

Nach der kräftezehrenden Kampagne rund um den Arbeiterkampftag beschlossen die hiesigen volkstreuen Streiter, ihrer Heimat etwas Gutes zu tun. Bei mehreren Aktionen wurde die Umwelt von Müll befreit. Flugblätter informierten die Bürger so mancher Stadt über unser Anliegen. Auch Brutkästen und Insektenhotels wurden errichtet. Wie ein gesunder Geist auf einen gesunden Körper angewiesen ist, so ist auch ein gesundes Volk auf eine gesunde Umwelt seiner Heimat angewiesen.



Aktiv durch den Sommer

Im Sommer waren unsere Aktivisten pausenlos auf den Straßen unserer Heimat aktiv. Neben Aktionen gegen den sogenannten „Pride-Month“ im Juni wurden auch Aktionen gegen die ausufernde Ausländergewalt ins unserem Land gestartet. Allein im August fanden 13 Flugblattaktionen statt. Auch führte man eine landesweite Kampagne „soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen“ in BaWü durch.

Die wahre Krise ist das System!

Im August startete die bundesweite Kampagne „Die wahre Krise ist das System“. Auch in Baden und Württemberg wurden hierzu zahlreiche Aktionen durchgeführt. Den Startschuss der Kampagne setzte man mit einem Infostand in Balingen. Ein weiterer in Metzingen folgte. Unzählige Flugblätter fanden den Weg in die Briefkästen der Bürger. Die Kampagne ist bis zum heutigen Tage in vollem Gange und wird fortgesetzt.

Nationale Streifen im Herbst

In den Herbstmonaten Oktober und November führten unsere hiesigen Mitglieder zwei nationale Streifengänge durch. Neben Reutlingen zeigte man auch in Villingen-Schwenningen Präsenz. Mit unserem Einsatz machen wir gezielt auf Missstände in Bezug auf den Schutz unseres Volkes vor kriminellen Ausländern aufmerksam.



Tot sind nur jene, die vergessen werden!

Neben Gedenkaktionen im März und zum Tag der Niederlage kamen auch zum Volkstrauertag Anhänger unserer Weltanschauung zusammen, um würdig der Heldentaten unserer Ahnen zu gedenken. Untermalt von Redebeiträgen, Gedichten und volkstreuem Liedgut waren die Gedenkaktionen auch im vergangenen Jahr wieder ein voller Erfolg.



Der Kampf um die Gemeinschaft

2022 wurden auch zahlreiche gemeinschaftsfördernde Aktivitäten in Baden und Württemberg initiiert. Neben Ausflügen beispielsweise zur Burg Hohenzollern fanden auch die traditionellen Sonnwendfeiern zur Sommer- und Wintersonnwende statt. Auch wurde neben einigen Stützpunktabenden eine weitere Saalveranstaltung im Zeichen der Solidarität mit unseren Kameraden in Hilchenbach abgehalten.



Wir wünschen allen Freunden und Weggefährten ein erfolgreiches und gesundes Kampfjahr 2023!