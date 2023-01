Fahndung nach Migrantengewalt in Nürnberg

Das neue Jahr 2023 war noch nicht lange angebrochen, da sorgte die gewalttätige Migrantenszene Nürnbergs schon wieder für Schlagzeilen. Bereits am ersten Samstag des neuen Jahres prügelte sich ein junger Mann nordafrikanischen Phänotyps durch die Nürnberger Innenstadt. Vor einer Kneipe soll er in den frühen Morgenstunden einen 24-Jährigen zu Boden geschlagen und diesem, den Tod billigend in Kauf nehmend, etliche Male mit voller Wucht gegen den Kopf getreten haben. Gestoppt wurde der Gewaltexzess zunächst durch einen mutigen Zeugen, der beherzt eingriff. Als der brutale Schläger von seinem Opfer abließ und die Flucht ergriff, wurde er von einem weiteren Zeugen, der den Vorfall mitbekommen hatte, verfolgt. Nachdem er bemerkte, dass ihm ein Verfolger auf den Fersen war, stürzte sich der Nordafrikaner völlig in Rage auch auf diesen und prügelte auf ihn ein. Letztendlich konnte er so entkommen und entging anschließend auch einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung.

Nicht weniger rabiat ging ein arabisches Räuberduo knapp eine Woche später, wenige hundert Meter von obigem Tatort entfernt, vor. Am Donnerstagmorgen forderten sie von einem 23-Jährigen die Herausgabe seines Geldbeutels. Da dieser der Forderung nicht nachkam, zerrten sie ihn zu Boden und schlugen gemeinschaftlich auf ihn ein. Schlimmeres konnte auch hier nur durch das beherzte Eingreifen zweier Zeugen verhindert werden. Die beiden gewalttätigen Räuber, die dank der Zeugen die Flucht ergriffen, konnten derzeit noch nicht identifiziert werden.

Auch im neuen Jahr ist nicht damit zu rechnen, dass die Politik handelt und etwas gegen die ausufernde Migrantengewalt unternimmt. So bleibt es wohl nur eine Frage der Zeit, bis erneut jemand durch den Ausländermob zu Tode kommt. Ein Ausweg aus der sich immer weiter zuspitzenden Gewalteskalation wäre nur eine konsequente Ausländerrückführung, wie unsere Partei sie fordert!