Flugblattverteilung in Markdorf (BaWü): Albaner ermordet Ehefrau in der Innenstadt

Am Samstag, 21.01.2023 kam es am helllichten Tag zu einem Tötungsdelikt in der Kleinstadt Markdorf im Bodenseekreis. In einem Ladengeschäft erschoss ein 47-jähriger Albaner seine von ihm getrennt lebende Ehefrau, die in dem Geschäft als Angestellte arbeitete. Der albanische Staatsbürger betrat in alkoholisiertem Zustand gegen 13 Uhr den Gemischtwarenladen und ermordete seine drei Jahre jüngere Ehefrau. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb die Frau noch am Tatort.

Der Täter ergriff anschliessend mit einem Taxi die Flucht, konnte jedoch wenig später im Zuge der eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmassnahmen gestellt und festgenommen werden. Das Motiv der Tat ist momentan noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Bluttat reiht sich ein in unzählige weitere Gewaltakte, die in jüngster Zeit von Ausländern in ganz Deutschland verübt wurden. Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung nahmen den Mord in Markdorf zum Anlass, um am heutigen Mittwochabend dort hunderte Flugblätter zum Thema „Kriminelle Ausländer“ zu verteilen.

Der III. Weg steht für den sofortigen Stopp der Massenzuwanderung integrationsunfähiger Migranten und die konsequente Abschiebung krimineller Ausländer.

Masseneinwanderung stoppen! Kriminelle Ausländer raus!