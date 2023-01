Gedenken in Reutlingen – Ächtet den alliierten Bombenterror

Stellvertretend für alle Opfer des alliierten Luftmordes entzündeten württembergische Aktivisten am heutigen Abend zahlreiche Kerzen in Reutlingen. Am 15. Januar 1945 fielen erstmals Bomben auf die ehemalige freie Reichsstadt. Am 22. Februar und 15. März wurde die Stadt nochmals Ziel der Luftangriffe auf die Deutsche Bevölkerung. Neben hunderten Toten wurden 516 Gebäude in Reutlingen komplett zerstört. Der Gesamtgebäudewert somit um 25% verringert (16% Totalschäden, 9% schwere Schäden).