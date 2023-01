Sachsen-Anhalt: Weiterhin Isolationspflicht

In Sachsen-Anhalt wird die Regelung zur Isolation bei Corona bis Ende Januar bestehen, das teilte der Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Götz Ulrich (CDU), mit. Wörtlich sagte er: „Wer am Coronavirus erkrankt, soll sich zunächst weiterhin in Quarantäne begeben.“ Die Corona-Diktatur besteht in diesem System weiter.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für das sofortige Ende der Coronaregeln. Die Bürger- und Freiheitsrechte müssen verteidigt werden. Das Krisenmanagement dieses liberalen Staates ist ein Totalversagen und hat Millionen Arbeitskräfte gekostet. Das System ist gefährlich als Corona.

