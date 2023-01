Am heutigen Abend verteilten Aktivisten unserer Partei in Ulm mehrere hundert Flugblätter zum Thema "Linksextremismus stoppen!". Auch um den Mähringer Weg 75 herum - in dem sich ein linksextremer Szenetreff befindet - wurden so die Anwohner über das antideutsche Treiben in ihrer Stadt und Baden-Württemberg informiert.

Antifa-Banden zerschlagen!