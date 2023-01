Unterversorgung im Medizinbereich droht

In Sachsen-Anhalt warnen Mediziner vor einer dramatischen Verschlechterung der Versorgungslage. Der Grund ist der Ärztemangel in den kommenden Jahren. Jörg Böhme (Vorstandschef der Kassenärztlichen Vereinigung) sagte zu diesem Problem: „Wir müssen in den nächsten fünf Jahren allein 1100 Stellen von Haus- und Fachärzten neu besetzen.“

Unsere Partei „Der III. Weg“ will eine grundsätzliche Verstaatlichung des Gesundheitssektors. Medikamente und medizinische Einrichtungen sind Bereiche der Daseinsvorsorge. Der Staat muss hier die Kontrolle haben, um Problemen und Engpässen vorbeugen zu können.

Folgt uns bei Telegram und erhaltet täglich neue Informationen aus Sachsen-Anhalt!

https://t.me/unsachsenanhalt.