Junge Aktivisten unserer Bewegung verteilten am gestrigen Sonntag in den Abendstunden in Zwickau zahlreiche Infoblätter, die eine gesunde Familie statt der unsäglichen, überall präsenten Homopropaganda fordern.

Eine gesunde deutsche Familie besteht aus Mann, Frau und Kindern. Wir lehnen zum Schutz unserer Kinder das penetrante Propagieren und die offene Zurschaustellung sexueller Abnormitäten daher entschieden ab.