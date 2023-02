Aktionstag in Württemberg durchgeführt

Die BRD rutscht von einer Krise in die andere. Das deutsche Volk wird fast wöchentlich vor neue Herausforderungen gestellt. Während etablierte Politiker mit Lippenbekenntnissen versuchen, ihre eigene Unfähigkeit zu vertuschen, stellen sich linksextreme Gruppen als die Heilsbringer gegen den sozialen Zerfall unseres Landes dar. Jene Gruppen, welche seit Jahrzehnten den deutschen Arbeiter verraten und verkauft haben, um mit einer Klientelpolitik ohnegleichen auf perfide Art und Weise etwaige Minderheiten zu vergöttern. Um jenen Auswüchsen eine natürliche Alternative entgegenzusetzen, waren Aktivisten aus dem Stützpunkt Württemberg am vergangenen Sonnabend aktiv auf den Straßen unserer Heimat und warben für die Ziele unserer Partei und Bewegung.

Infostände im Raum Heilbronn

Am Vor- und Nachmittag waren die Nationalrevolutionäre mit gleich zwei Infoständen im Raum Heilbronn präsent. Zunächst zog es die volkstreuen Streiter nach Lauffen am Neckar. Über anderthalb Stunden standen die Aktivisten den Fragen der Bürger Rede und Antwort. So manches interessante Gespräch fand an unserem Stand statt. Auch wurden parallel zahlreiche Flugblätter in der Hölderlinstadt verteilt.

Am Nachmittag zog es die Mannschaft in das nahegelegene Heilbronn. Auf dem Platz vor dem Bollwerksturm waren die Deutschlandtreuen über zwei Stunden präsent. Parallel verteilten Aktivisten auf dem Markt- und Kiliansplatz Flugblätter an die Passanten und machten so auf unseren Infostand aufmerksam. Abgesehen von vier umnachteten Störern, welche des Ortes der Versammlung verwiesen wurden, konnte auch in Heilbronn völlig störungsfrei für unsere Ziele geworben werden.



Antifa-Banden zerschlagen

Im Anschluss an die Infostände machten die Aktivisten den roten Horden Heilbronns noch eine Kampfansage: Dies ist unser Land und wir geben es auch nicht verloren! Am Abend waren weitere Nationalrevolutionäre in Ulm aktiv und machten dort erneut darauf aufmerksam, dass Ulm ein Problem mit Linksextremisten hat. Aber auch hier halten treue Deutsche die Stellung und kämpfen sich Tag für Tag ein Stück unserer Heimat zurück.

Die wahre Krise ist das System!

40,5% der Wohnungen Baden-Württembergs werden mit Gas beheizt, für das derzeit enorme Preissteigerungen festzustellen sind. Die Stadtwerke Karlsruhe beispielsweise erhöhten den Gaspreis um 50%. Andere Anbieter verdoppelten sogar den Preis. 2021 waren 13,9% der Bewohner des Bundeslandes von Armut bedroht. Einige Prozentpunkte werden bei der anstehenden Krise hinzukommen. Während das Volk immer mehr ausgepresst wird und sozial schwache Deutsche schon jetzt kaum über die Runden kommen, reiben sich die Profiteure dieses Systems wieder einmal die Hände. Ob es gigantische Wohnkonzerne, Energiemonopolisten oder die Ölwirtschaft ist, überall sprudeln die Gewinne. Nicht trotz, sondern wegen der Krise. Es ist eines der Kernelemente dieses asozialen Systems, dass einige Wenige gigantische Profite auf Kosten aller anderen erwirtschaften. Den Auswüchsen des Endzeitkapitalismus stellen wir uns entschieden entgegen und werden auch in den kommenden Wochen und Monaten unsere Kampagne „Die wahre Krise ist das System!“ massiv ausweiten. Mit unserem wirtschaftlichen Sofortprogramm (hier einzusehen: https://der-dritte-weg.info/2022/08/die-wahre-krise-ist-das-system-wirtschaftliches-sofortprogramm-des-deutschen-sozialismus/) geben wir Antworten auf akute Fragen der aktuellen Zeit. Werde auch du aktiv uns kämpfe mit uns für die Zukunft unseres Volkes!