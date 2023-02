Brennpunkt Jugendkriminalität in Halle (Saale)

Erneut gab es in Halle einen unglaublichen Vorfall von Jugendkriminalität. Zwei Grundschüler (8 Jahre alt) wurden auf dem Weg vom Hort nach Hause attackiert und ausgeraubt. Die Täter sollen selbst minderjährig sein. Unweit des Neustadt Centrums wurden die beiden dann von drei anderen Kindern mit einem Messer bedroht. Die Täter verlangten Wertgegenstände.

Nun warnt die Kreativitätsschule in Halle-Neustadt Eltern, die Kinder nicht allein nach Hause gehen zu lassen, sondern nur in größeren Gruppen. Ihr Schulgebäude befindet sich in der Max-Liebermann-Straße und ihr Hort in der Richard-Paulick-Straße.

Unsere Partei „Der III. Weg“ sieht hier die Schuld beim System. Gewalttaten wie diese sind die Folgen einer Ellenbogengesellschaft und einer zunehmenden Verwahrlosung der Jugend. Wir müssen Perspektiven für die Kinder und Jugendlichen schaffen, unsere Kinder vor Gewalttätern schützen und kriminelle Ausländer abschieben.

Folgt uns bei Telegram und erhaltet täglich neue Informationen aus Sachsen-Anhalt!

t.me/unsachsenanhalt