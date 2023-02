Das Boot ist voll! – Baden-Württemberg geht der Platz für Asylbewerber aus

Dass Deutschland seit langem unter der Überfremdung leidet, ist mittlerweile wohl jedem noch klar denkenden Menschen bewusst. Nun zeigt es sich allerdings überdeutlich, dass das Boot voll ist. Dem Land Baden-Württemberg geht der Platz für Asylbewerber aus. Nachdem bereits fünf ehemalige Bundeswehrkasernen für die Unterbringung zahlloser Asylforderer wieder in Betrieb genommen wurden, sind auch diese bereits überbelegt. 150.000 Menschen will das Baden-Württemberg aus der Ukraine aufgenommen haben. Wie viele davon tatsächlich aus dem Kriegsgebiet in die BRD geflüchtet sind, steht offen.

Die Partei und Bewegung „Der III. Weg“ setzt sich für eine Rückführung von kriminellen und dauerhaft erwerbslosen Ausländer ein. Zudem sieht unser Programm Asyl-Eilverfahren innerhalb von 48 Stunden vor, in welchen über ein weiteres Bleiberecht in Deutschland entschieden werden.