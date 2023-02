Die wahre Krise ist das System: Verteilaktion in Weilburg – Kubach

Immer mehr sollte es auch dem letzten Bundesbürger dämmern, dass nicht ausschließlich der Ukrainekrieg Ursache der Belastung der Haushalte aller Deutschen ist, sondern eine gezielte antideutsche Politik der Herrschenden. Egal ob die Massenzuwanderung Fremder in deutsche Sozialsysteme, die gezielte Deindustrialisierung unserer Nation oder die Inflationspolitik der EZB, solange das herrschende System weiterhin von globalistischen und kapitalistischen Eliten geführt wird, kann der Mittelstand und das schaffende Volk fortlaufend geschröpft und ausgesogen werden.

Steigende Mieten, Lebenshaltungskosten und Energiepreise treiben schon jetzt immer mehr Deutsche in die Sackgasse der Armut. Mehr denn je ist es jetzt an der Zeit, gegen die herrschenden Missstände aufzustehen und für eine nationale und sozialistische Wende die Stimme zu erheben. Aktivisten vom Stützpunkt Westerwald/Taunus haben dazu einmal mehr in Weilburg eine Flugblattverteilaktion durchgeführt, um für die Mitarbeit in den Reihen der nationalrevolutionären Bewegung zu werben. Diesmal ging es in den Weilburger Stadtteil Kubach.

Unsere Partei „Der III.Weg“ setzt sich unter anderem ein für: