Von Anhalt bis Budapest – Kampf der Repression und der Rotfront

Die nationalrevolutionäre Bewegung aus der Region Anhalt sendet feurige Grüße der Solidarität nach Budapest und an all jene aufrechte Streiter, die Opfer des repressiven Systems oder der kriminellen Linksextremisten geworden sind und aus politischen Gründen in ihrer Bewegungsfreiheit oder Gesundheit eingeschränkt wurden.

Das kapitalistische System hat erneut gezeigt, dass es seine Grenzen kontrollieren kann, wenn es nur will und wie es zu seinem eigenen Volk steht. Ein aufrechtes Gedenken soll so gezielt, kriminalisiert und verhindert werden.

Nationale Solidarität gegen Repression und Rotfront!

Folgt dem Strukturaufbau der nationalrevolutionären Bewegung im Anhaltiner Land!

