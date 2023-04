Dessau: Bürgerstreifen gegen Linksextremisten

In den vergangenen Tagen waren Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung in verschiedenen Gebieten der Stadt unterwegs und sorgten für Sauberkeit und Sicherheit. Zuletzt gab es massive Sachbeschädigungen durch Linksextremisten und mehrere Angriffe auf Parteibüros in der Stadt. Die Mitteldeutsche Zeitung schweigt bewusst zu diesen Entwicklungen.

Der Hintergrund dabei ist, die sogenannte „Vortagsdemonstration zum 1. Mai“, organisiert von einem kommunistischen Netzwerk aus der Muldestadt. Die Realität macht jedoch seit Jahrzehnten klar, dass der Kommunismus zum Scheitern verurteilt ist. Die Lösung der aktuellen Probleme in Deutschland kann nur unser Deutscher Sozialismus sein.

Gerechtigkeit für alle Deutschen!

Linksextreme Organisationen verbieten!

Kapitalismus und Rotfront zerschlagen!

Folgt dem nationalrevolutionären Strukturaufbau im Anhaltiner Land!

