Auch 2023 hilft unsere Partei „Der III. Weg“ in Not geratenen Deutschen und sozialen Einrichtungen. So unterstützten auch im Monat April unsere Aktivisten in der Stadt Dessau soziale Einrichtungen.

Eine Aktion durch die Partei „Die Linke“ zu Ostern war hingegen ein Reinfall und wurde primär nur von kinderreichen Familien mit ausländischen Wurzeln besucht, daran ändert die realitätsferne Berichterstattung in der lokalen Presse ebenfalls nichts. Längst hat auch diese Partei jeglichen Bezug zur deutschen Bevölkerung verloren und manövriert kopflos von interner Krise zum politischen Untergang fern jeglicher Realität.

Unsere Partei „Der III. Weg“ ist hingegen am Puls der Zeit. Lokale Schmierkampagnen durch Presse oder dubiose Rechtsextremismusexperten werden unser Engagement in der Stadt und Region nicht stoppen. Wir stellen die soziale Frage nicht nur, wir beantworten sie auch! Es handelt sich hierbei um einen fortlaufenden Prozess, der auch stets revolutionäre Aspekte beinhaltet.

Es ist traurig, dass die Stadt versprochene Gelder nur schleppend zahlt und soziale Einrichtungen für bedürftige Deutsche weiterhin um ihre Existenz bangen müssen.

Wir, die Partei „Der III. Weg“, helfen genau dort, wo das System versagt!

Vom Ich zum Wir!

Folgt dem Strukturaufbau der nationalrevolutionären Bewegung im Anhaltiner Land!

