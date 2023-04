Flugblattverteilung in Magdeburg: Kriminelle Ausländer raus!

Auch in der Landeshauptstadt Magdeburg schreitet die Überfremdung unaufhaltsam weiter voran. Als Folge dessen, vergeht keine Woche, in der es nicht zu Straftaten von kriminellen Ausländern kommt.

Aktivisten unserer Partei „Der III. Weg“ verteilten deswegen im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt unzählige Flugblätter mit der Forderung nach konsequenter sofortiger Abschiebung von kriminellen und dauerhaft erwerbslose Ausländern in ihrer Herkunftsländer.

Verschließe nicht weiter deine Augen und werde endlich aktiv für deine Heimat!

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!

