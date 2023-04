Gedenktag: Erich „Bubi“ Hartmann

Am 19. April 1922 erblickte Erich "Bubi" Hartmann im württembergischen Weissach das Licht der Welt. Mit 352 bestätigten Abschüssen führt er den Rang des erfolgreichsten Jagdfliegers der Geschichte an. Als 18. Träger des Ritterkreuzes mit Eichenlaub, Schwertern und Brillanten zählt er zu den hochdekoriertesten deutschen Soldaten des 2. Weltkrieges. Am 8. Mai 1945 gewann er seinen letzten Luftkampf gegen einen sowjetischen Flieger und somit vermutlich den letzten Luftkampf des Deutschen Reiches. Am 20. September 1993 hörte sein treues Herz auf zu schlagen. Hartmann liegt in Weil im Schönbuch begraben.