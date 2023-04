Göppingen: Ausländer bedrohen Mann mit Waffe und greifen ihn an

Am Sonntag, den 16. April, stellte ein 45-jähriger Mann in Göppingen im Bereich Lerchberg gegen 22:30 Uhr zwei Ausländer, die an einem Auto ohne Kennzeichen standen. Als der Mann die Täter ansprach, holte einer der Täter eine Langwaffe aus dem Kofferraum, gab einen Warnschuss ab und bedrohte den Mann mit dem Gewehr. Der Zweite schlug dem Mann mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser leichte Verletzungen erlitt. Anschließend flohen die Täter Richtung L1075. Die Täter werden als südländisch, mit gebrochenem Deutsch sprechend, beschrieben. Sie trugen Jogginghosen, einer trug eine rote Jacke, der andere hatte die Haare zum Zopf zusammengebunden und hatte einen Schnauzbart. Die Ausländer flohen in einem roten VW Jetta.