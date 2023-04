Das Dorf Peutenhausen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat genug von kriminellen Ausländern! Aktivisten vom Stützpunkt München/ Oberbayern haben bereits mit einer Flugblattverteilung auf die Positionen der nationalrevolutionären Bewegung aufmerksam gemacht. Heute sollten die Bürger Peutenhausens die Gelegenheit bekommen, mit den Aktivisten direkt in Kontakt zu treten. Zahlreiche Bürger nahmen das Angebot wahr und kamen an den Infostand in dem Spargeldorf.