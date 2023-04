Jugendabend in Zwickau

Mitte April fand in Zwickau ein Jugendabend unserer Nationalrevolutionären Jugend Westsachsen statt. Dieser stand wieder ganz im Sinne der Gemeinschaft und so wurde zusammen Dart und Karten gespielt, Kraftsport betrieben sowie bei einem gemeinsamen Abendessen angeregte Gespräche in kameradschaftlicher Runde geführt.

Erfreulich ist dabei, dass auch neue Mitstreiter begrüßt und eingebunden werden konnten, die von dem Gemeinschaftsabend begeistert waren und bei zukünftigen Aktivitäten gerne wieder mit dabei sein werden.

Unsere Jugend ist die Zukunft, daher wird unser Hauptaugenmerk, neben der politischen Arbeit, auch vorallem auf den Aufbau und die Strukturierung der NRJ gelegt. Nationalrevolutionäre Jugend voran!

Weitere Impressionen des Abends: