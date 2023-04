Jugendkriminalität in Halle

In Halle gab es kürzlich wieder einen Fall von Jugendkriminalität. Am 17. April 2023 sind gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Merseburger Straße in Halle drei Personen ausgeraubt worden. Zwei andere Kinder hatten sie mit einem Messer bedroht und sie ausgeraubt.Die Opfer sind 9 und zweimal 11 Jahre alt und die Täter erst 11 und 13.

Es zeigt sich wieder einmal, dass das System unsere Kinder und Jugendliche zerstört und ihnen keine Alternative oder Perspektive bietet.

Unsere Partei „Der III. Weg“ hält nichts von den populistischen Forderungen nach härteren Strafen, sondern macht sich für eine systematische Ursachenforschung und eine wirkliche Jugendförderung stark. Schon heute bieten wir in unseren Büros Kinderbetreuung, Nachhilfe oder Selbstverteidigungskurse an.

