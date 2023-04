Kein Applaus für Tierquäler – Erneute Aktion gegen Zirkus „Aramannt“ in Roßlau

Der Zirkus „Aramannt“ ist kein gerngesehener Gast in Dessau-Roßlau. Grund genug für unsere nationalrevolutionären Aktivisten, ein deutliches Zeichen für den Tierschutz in Roßlau zu setzen.

Der besagte Zirkus kommt immer wieder mit dem Tierschutz in Konflikt und in die Schlagzeilen. Bereits 2022 waren Mitglieder unser Partei deswegen in Dessau aktiv, mehr dazu hier.

Auch in Roßlau wird dieser Zirkus keine Ruhe haben und deswegen wurden nun in ganz Roßlau themenbezogene Flugblätter verteilt und potentielle Besucher sensibilisiert.

Unsere nationalrevolutionäre Partei

„Der III. Weg“ steht für ein konsequentes Verbot von Wildtieren in Zirkussen!

Folgt dem nationalrevolutionären Strukturaufbau im Anhaltiner Land!

t.me/derdritteweganhalt

Folgt uns bei Telegram!

t.me/drittewegburgenlandkreis