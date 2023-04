Am heutigen Abend verteilten nationalrevolutionäre Aktivisten hunderte Flugblätter zu dem Thema ''Linksextremismus stoppen!" in Geislingen an der Steige. Somit wurden auch im oberen Filstal die Bürger über anti-deutsche Strukturen informiert und unser natürliches und volksfreundliches Weltbild beworben. Weitere Aktionen im Filstal folgen zeitnah.