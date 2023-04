Niedersachsen: Libanesen-Clans wüten in Neustadt!

Zum wiederholten Male bekriegen sich in Neustadt am Rübenberge zwei verfeindete Libanesen-Clans mitten am Tag auf offener Straße mit Messern, Latten und Schlagstöcken. Ca. 40 Personen waren beteiligt, die mit 20 Fahrzeugen, meist Luxus-Karossen, anrückten. Ein 18-jähriger kam mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus. 3 weitere Männer mussten ebenfalls krankenhäuslich behandelt werden. Die Polizei nahm kurz darauf 3 Personen fest, die jedoch schnell wieder auf freien Fuß gelassen wurden.

Kriminelle Ausländer sind sofort abzuschieben und anschließend mit einem Einreiseverbot zu belegen!

