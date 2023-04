Schweinfurt 1. Mai: Mobilisierung fortgesetzt!

Aktivisten des Stützpunkts Mainfranken unserer Partei DER III. WEG setzten in der Kugellagerstadt Schweinfurt die Mobilisierung für unseren nationalrevolutionären 1. Mai weiter fort. So verteilten die Aktivisten großflächig Informationsschriften an unsere Landsleute. Kommt vorbei und macht Euch ein eigenes Bild! Am 1. Mai wird das Bürger- und Parteibüro in Schweinfurt, Hauptstraße 16, seine Pforten auch außerhalb der Öffnungszeiten für Besucher öffnen. Bei unserem Bürgerfest mit kostenloser Essens- und Getränkeausgabe habt Ihr die Möglichkeit, unsere nationalrevolutionäre Bewegung „Der III. Weg“ und unsere Arbeit vor Ort kennen zu lernen. Daneben bieten wir einen Raum für freie Gespräche jenseits der Meinungskorridore von Presse und Altparteien. Natürlich könnt Ihr an diesem Tag auch etwas Passendes aus unserer kostenlosen Kleiderausgabe heraussuchen und unsere Tiertafel nutzen.