Stützpunktgründung Nord/Ost (Mecklenburg und Pommern)

Wir stellen an uns selbst den Anspruch, einer degenerierten Gesellschaft aufzuzeigen, wie im Kleinsten ein Gegenentwurf aussehen kann. Es hilft nicht, sich ständig als Opfer der Gegebenheiten hinzustellen, sondern es liegt an uns, diesen Umständen geschlossen und mit einer harten Linie entgegenzutreten. Wir müssen in uns selbst die Veränderung herbeiführen, um sie als Vorbild nach außen tragen zu können. Durch gezielten Aktionismus und stetiger Verbesserung von Körper & Geist wird unsere Arbeit nun auch im Nord-/Osten ihren Anklang finden.

Der Stützpunkt Nord/Ost ist somit der erste SP in Mecklenburg und Pommern und der erste Stützpunkt im Gebietsverband Nord.

Tritt an uns heran und sei auch Du Teil eines neuen Morgen!

Telegram-Kanal des Stützpunktes Nord/Ost: t.me/dritterwegnordost