8. Mai – Kein Grund zur Kapitulation!  Aktionstag in Sachsen-Anhalt

Die nationalrevolutionäre Bewegung in Sachsen-Anhalt rief anlässlich des 8. Mai zu einem flächendeckenden Aktionstag auf, unter dem Motto: „8. Mai – Kein Grund zur Kapitulation!“

Der 8. Mai 1945 ist für viele Deutsche ein Schicksalstag ohne Frage. Er steht für unendliches Leid, Tod, Vertreibung, Vergewaltigung und Mord. Seither ist unser Land zerrissen, die Heimat für viele Fremde, durch den Liberalismus dem moralischen und geistigen Zerfall preisgegeben und von ständigen Krisen geschüttelt. Einen Grund zum Verzagen oder gar kapitulieren gibt es dennoch nicht. Denn noch immer ist es das Land der Deutschen und noch ist die geistige und biologische Substanz unseres Volkes nicht unwiderruflich vernichtet.

Diese kühle Situationsanalyse lässt nur die kühne Entscheidung zu, dass die verbleibenden Deutschen ihren Freiheitskampf nun um so härter führen. Unsere Aktivisten leben täglich diese Aufgabe.

In zahlreichen Orten in Sachsen-Anhalt gab es deshalb Aktionen rund um den sogenannten

„Tag der Befreiung“.

In mehreren Orten und Städten tauchten Holzkreuze mit einer klaren Botschaft auf:

Befreier morden nicht!

Befreier vergewaltigen nicht!

Befreier vertreiben keine Menschen!

Folgt dem nationalrevolutionären Strukturaufbau im Anhaltiner Land!

t.me/derdritteweganhalt

Folgt uns bei Telegram!

t.me/drittewegburgenlandkreis