„Adlerwanderung“ in der Uckermark

Bereits zum dritten Mal absolvierten zahlreiche Wanderfreunde unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ im Mai in der Uckermark die „Adlerwanderung“. Natürlich waren auch diesmal neue Gesichter dabei und erfreuten sich bei der knapp 20km langen Rundwanderung um den Wolletzsee bei Angermünde an wunderschönen und einzigartigen Landschaftseindrücken der Region.

Aktivisten aus Nah und Fern nutzten die Möglichkeit, ausgelassen zu quatschen und sich, umgeben von abwechslungsreichen Naturpanoramen, näher kennenzulernen. Ungefähr zur Hälfte der Strecke empfing die Wandergruppe unser bewährter „Versorgertrupp“ und bot wieder so manch leckere kulinarische Köstlichkeit zur Stärkung an.

Für uns Berlin/Brandenburger Nationalrevolutionäre ist diese Verköstigung bereits eine Selbstverständlichkeit, auswärtige Wanderer hingegen waren positiv überrascht und erstaunt, welcher Aufwand hier betrieben wird. Die besonders sportlichen Teilnehmer an diesem Tag legten in den Pausen wieder zahlreiche Liegestütze vor, insgesamt wurden über 1100 erledigt.

Gewidmet wurden sie dieses Jahr dem deutschen Freiheitskämpfer Albert Leo Schlageter, dessen Hinrichtung durch französische Besatzer sich am 26. Mai 2023 zum 100. Mal jährt. Sich jener Helden unseres Volkes zu erinnern, ist für uns Nationalisten Ehrensache. So war es für uns auch eine Selbstverständlichkeit, an den Gräbern und Denkmälern für unsere gefallenen Soldaten aus den verschiedenen Kriegen kurz innezuhalten.

Der Stützpunkt Uckermark freut sich auch im nächsten Jahr auf rege Teilnahme und eine große Wanderschar. Sei auch Du 2024 dabei zur nächsten „Adlerwanderung“ und lerne im Kreise Gleichgesinnter deine Heimat kennen.