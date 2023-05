Asylkritische Flugblattverteilung in Allensbach (BaWü)

Wie auf unserer Seite berichtet, plant das Landratsamt Konstanz die Einrichtung zahlreicher weiterer Asylkaschemmen innerhalb des Landkreises. So ist u.a. geplant, in einem angemieteten Objekt in der Kaltbrunner Strasse in Allensbach etwa 70 Asylforderer unterzubringen. Der Bezug soll unmittelbar nach Durchführung der erforderlichen Umbaumassnahmen erfolgen. Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung nahmen dies zum Anlass, um hunderte Flugblätter mit Informationen zu den vom Landratsamt geplanten neuen Asylunterkünften zu verteilen. Ein ausführlicher Bericht folgt.