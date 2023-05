Bremen vor der Wahl: Die „Junge Freiheit“ berichtet über das Systemversagen (+Video)

Nachdem unsere Partei DER III. WEG bereits Ende 2022 das Systemversagen anhand des Beispiels des Bundeslandes Bremen darstellte, hat nun auch die bürgerlich-konservative Seite die Zustände erkannt und thematisiert. Kurz vor der Bürgerschaftswahl am 14.05.2023 berichtet die „Junge Freiheit“ in ihrem Format „JF-TV“ über die Missstände im Lande Bremen. Auch wenn die Reportage an ein Werbevideo für die Wählervereinigung „Bürger in Wut“ (BIW) erinnert, werden viele Sachverhalte dargestellt, die wir bereits aus nationalrevolutionärer Sicht analysiert haben.

Die „BIW“ werden bei der diesjährigen Wahl vom Nichtantritt der AfD in Bremen profitieren können. Laut Umfragen liegt das Potential bei 8-9 % der Stimmen. Ob und was die „BIW“ mit ihrer Fraktion in der Bürgerschaft bewirken können oder auch nicht, wird sich zeigen. Das völlige Systemversagen, ob in Bildung, Verkehr, Sicherheit, oder anderen Bereichen wird ungeachtet dessen weiter voranschreiten, denn zu mehr als oberflächlicher Symptombehandlung ist keine der angetretenen Systemparteien fähig bzw. willig. Hierzu sind radikale, also von der Ursache ausgehende, Ansätze notwendig, wie in unserer Analyse bereits dargestellt:

Die wahre Krise ist das System – Das Systemversagen am Beispiel des Bundeslandes Bremen

Heute wurde bekannt, daß der Bürgerschaftskandidat Heiko Werner (Listenplatz 18) der Bürger in Wut nach Vorwürfen, Kontakte ins „rechtsextreme Milieu“ zu haben, die Wählervereinigung verlassen hat.

Unzensierte Nachrichten aus Norddeutschland:

Folgt uns bei Telegram!

t.me/UNNordland