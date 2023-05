Die wahre Krise ist das System: Flugblattverteilung in Eriskirch (BaWü)

Am gestrigen Sonntag verteilten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ grossflächig Flugblätter in der am Bodensee gelegenen Gemeinde Eriskirch. Seit mehreren Monaten läuft die deutschlandweite Kampagne „Die wahre Krise ist das System“, in deren Rahmen Aktivisten in Baden-Württemberg bereits mehrfach Flugblattaktionen durchführten sowie mit anderen kreativen Aktionen auf das marode System aufmerksam machten und über die von unserer Partei entwickelten Alternativen aufklärten. Weitere Aktionen werden in den nächsten Wochen folgen. Deutscher Sozialismus jetzt!