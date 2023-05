Halle/Saale: Fremdländischer Messerstecher vor Gericht

In Halle muss sich Navid M. vor Gericht wegen 43 Messerstichen gegen einen 21-jährigen Afghanen verantworten. Er starb an den Folgen dieses Angriffs. Der Täter selbst konsumierte zur Tatzeit eine Vielzahl an Drogen.

Fälle wie diese sind unmittelbare Folgen der Politik der offenen Grenzen und der Überfremdübungspolitik und zeigen einmal mehr auf, welches Gewaltpotential bei vielen Fremdländern vorhanden ist.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für den Schutz unserer Heimat und die sofortige Abschiebung von kriminellen, illegalen und dauerhaft erwerbslosen Ausländer in ihre Heimat.

