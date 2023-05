Nachdem bereits erfolgreich eine Flugblattverteilung am Wochenende in Reutlingen durchgeführt werden konnte, kamen württembergische Aktivisten in der ehemaligen freien Reichsstadt zusammen, um gemeinsam ein Kampfsporttraining durchzuführen. In der mehr als zweistündigen Einheit wurde neben klassischem Boxen auch so mancherlei aus dem Kickboxen gelehrt und trainiert. Im Anschluss an den Sport konnte noch eine kleine Nachricht an die hiesigen Roten gesendet werden.