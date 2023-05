Kriminelle Ausländer raus! – Erneute Flugblattverteilung in Göppingen

Nachdem am Vormittag württembergische Aktivisten bereits in Friedrichshafen und Metzingen für den Erhalt unserer Familien auf der Straße standen, wurden am späten Abend des 13. Mai hunderte Flugblätter in Göppingen unter der Losung "Kriminelle Ausländer raus!" verteilt. Neben dem besagten Erhalt, liegt uns auch der Schutz unserer Familien am Herzen. Es vergeht kein Tag, im angeblich besten Deutschland welches es je gab, an dem keine Gewaltverbrechen, begangen durch importierte Täter, bekannt werden. Auch diesen Auswüchsen stellen wir uns entschlossen entgegen.