Nachdem zuletzt eine regionale linksextreme Antifabande ihre Auflösung bekannt gab, nahmen nationalrevolutionäre Aktivisten dies zum Anlass, am gestrigen 8. Mai in Ulm hunderte themenbezogene Flugblätter zu verteilen. Somit konnte nochmals verdeutlicht werden, was wir von antideutschen Horden halten, welche als 5. Kolonne des Systems fungieren.