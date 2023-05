Liveticker – 1. Mai 2023 – „Die wahre Krise ist das System!“

Am Arbeiterkampftag, dem 1. Mai 2023 werden wir unter dem Motto „Die wahre Krise ist das System!“ alle Türen unserer Leuchttürme der Bewegung für unsere Landsleute öffnen und unsere Arbeit vorstellen. Die notwendige Revolution in unserer Heimat beginnt nicht an einem Tag in einer Stadt, sondern täglich an vielen Orten und in vielen Köpfen. Wir werden in diesem Jahr somit nicht zentral unseren gerechten Zorn und unsere Wut auf die Straße tragen, sondern überall dort, wo wir bereits unser politisches Wirken entfaltet haben und somit den Grundstein für ein anderes, das wahre Deutschland gelegt haben, wirken. Auf die Straße Nationalrevolutionär – Für die Revolution, für die Schaffung des Deutschen Sozialismus!

