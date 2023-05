Neuerscheinung: „Nationalismus! Eine ganzheitliche Betrachtung“

Seit 2015 ist die Theoriegruppe „unwiderstehlich Österreich“ aktiv. Im Laufe ihres fast zehnjährigen Bestehens veröffentlichte sie eine beeindruckende Zahl von theoretischen Betrachtungen der unterschiedlichsten Themen. Von der grundsätzlichen juristischen Auseinandersetzung mit der Praxis antifaschistischer Justiz in Österreich, über die eingehende Analyse der Materialismus/Idealismus–Dichotomie bis zur geistesgeschichtlichen Analyse unserer weltanschaulichen Gegner. Diese hier erstmals als Sammelband veröffentlichten und neu gegliederten Artikel entstanden dabei nicht in der Einsamkeit der Elfenbeintürme, sondern in den täglichen Konfrontationen von Aktivisten im nationalrevolutionären Kampf. Wie wenige andere Bücher bietet dieses daher einen gleichsam gesamtheitlichen wie tiefgehenden Einblick in das Weltbild des deutschen Nationalismus der Gegenwart.

Ein solcher ist auch dringend notwendig. Interessanterweise ist unsere Weltanschauung zwar ganzheitlich, eine ebensolche Darstellung dieser Gesinnung findet man jedoch nur selten. Nationalisten der Gegenwart fanden bislang meist nur Wüsten und Stückwerk, mussten von Buch X über Vortrag Y zu Zeitschrift Z vorstoßen. Nur wenige einzelne Bücher und Denker haben in den letzten Jahrzehnten zumindest versucht, dem Abhilfe zu schaffen. Seit dem Beginn unserer Bewegung sind wir daher bemüht, auch diese Theoriearbeit zu leisten. Unsere mittlerweile in einer zweiten, völlig überarbeiteten Auflage vorliegende Grundlagenbroschüre „National, Revolutionär, Sozialistisch“ war ein erster Schritt dazu, der nunmehrige Sammelband setzt einen weiteren.

Die in ihm enthaltenen Aufsätze stammen von der Theoriegruppe „unwiderstehlich Österreich“ und wurden im Laufe mehrerer Jahre verfasst. Sie orientierten sich anhand der Aufgabenstellung des jeweiligen Aktivisten und der Probleme, die in der praktischen Arbeit auftraten und einer Antwort bedurften. Dieser Umstand der Entstehung verlangte eine Neugliederung der Aufsätze, die sich nicht nach dem Datum der Veröffentlichung richtet. Sie wurden für die vorliegende Schrift thematisch und innerhalb der Kapitel sinnvoll aufbauend neu geordnet. Jeder Aufsatz steht zwar für sich, ein Gesamtbild ergibt sich jedoch erst durch das durchgängige Lesen in vorliegender Reihenfolge. Das Vorwort geht auf die besondere Situation des deutschen Nationalismus in Österreich ein und thematisiert die Bedeutung der österreichischen Aktivisten für den gesamtdeutschen Nationalismus. Eine Bedeutung, die mit diesem Werk erneut unterstrichen wird.

Naturgemäß ist die Schrift daher eine vertiefende Betrachtung der nationalistischen Weltanschauung, die des ernsthaften Studiums bedarf. Auch der erprobte und erfahrene Aktivist wird damit von dieser Schrift profitieren und neue Facetten unserer Weltanschauung entdecken können. Wiewohl sich die Verfasser der Aufsätze um Klarheit bemüht haben, mag einiges erst nach dem Studium der angegebenen Werke zur Gänze verständlich werden. Es sei dem Leser daher anempfohlen, auch die zitierten Quellen in seine Betrachtung miteinzubeziehen, Geglaubtes zu überprüfen und durch echtes Wissen zu ersetzen. Der umfangreiche Fußnotenapparat und die darin thematisierten Werke bieten dazu zahlreiche Gelegenheiten.

„Was du ererbt von deinen Vätern hast,

Erwirb es, um es zu besitzen.

Was man nicht nützt, ist eine schwere Last,

[…]“

Was Goethe uns in seinem Faust sagt, trifft auch auf dieses Buch zu. Der Wert und die Wahrhaftigkeit einer Weltanschauung bemisst sich in der Umsetzung eben dieser. Dieses Buch ist nur ein Teil eines Fundaments; der ewige Dom unseres Volkes muss auf dem zu schaffenden Fundament erst noch errichtet werden. Das Werk dürfte schon jetzt für sich in Anspruch nehmen, eine der anspruchsvollsten nationalistischen Veröffentlichungen der letzten Jahre zu sein. Diesem inhaltlichen Anspruch wurde auch in der Gestaltung Rechnung getragen. Das Buch erscheint erstmalig in einer auf 300 Exemplare limitierten und handnummerierten Leinenauflage, deren Innenseiten von einem Alpenaquarell veredelt werden. Nach deren Ausverkauf wird das Werk nur noch als normale Hardcover-Version erhältlich sein.

Das Buch erhaltet ihr ab sofort über unseren Materialvertrieb –> www.materialvertrieb.de