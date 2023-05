Parteivorstellung in Borna

Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ stößt sowohl in Nordsachsen als auch im weiteren Leipziger Umland auf gesteigertes Interesse. Aus diesem Grund wurden im Mai aus mehreren sächsischen Städten Interessenten und Freunde unserer Bewegung zu einer Parteivorstellung nach Borna eingeladen. Im gut gefüllten Saal stellte der Referent Konzept, Organisationsstruktur und Innenleben der Partei den Zuhörern vor. Veranschaulicht wurde der Vortrag mithilfe einer ausführlichen Präsentation. Auch das Konzept der Mitgliedschaft wurde den Zuhörern nähergebracht, so dass am Ende keine Fragen mehr offen blieben.

Ein weiterer Aktivist sprach als Vertreter der „AG Körper & Geist“ in seiner Rede über das Thema „Sport und die Bewegung“. Hierbei stellte er dar, weswegen Sport für unsere Bewegung so wichtig ist. Nur ein gesunder Geist in einem gesunden Körper ist in der Lage, eine gesunde Gemeinschaft zu formen. Wehrhaftigkeit ist auch deswegen für uns mehr als eine hohle Phrase, es ist ein Bekenntnis zu unserer ganzheitlichen Weltanschauung.

Ein Referent aus Westsachsen stellte schließlich die Jugendarbeit unserer Partei und den stetigen Strukturaufbau der Jugendorganisation NRJ in Sachsen vor. Er betonte dabei, dass die Jugend unsere Zukunft ist.

Damit wurde ein weiterer Schritt zur Verbreitung und Bekanntmachung unserer nationalrevolutionären Bewegung im nordsächsischen Raum gesetzt – weitere werden folgen!