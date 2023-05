Reutlingen: Linksextremer Dealer gefasst

Auf dem Gelände der sich in Reutlingen befindlichen linksextremen Kaschemme „Zelle“ konnte kürzlich ein vermutlicher Rauschgifthändler dingfest gemacht werden. Bei einer Kontrolle am vergangenen Mittwoch wurden auf dem Gelände, nach Angaben der Polizei, mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Nach einem Fluchtversuch konnten die Beamten einen 20-Jährigen festnehmen, welcher in Verdacht steht, einen regen Handel mit Rauschgiftmitteln betrieben zu haben. Knapp 100 Gramm von vorportioniertem Marihuana und etwas Haschisch wurden bei dem Täter festgestellt. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Täterwohnung wurden weitere Drogen sowie eine beachtliche Summe an Bargeld sichergestellt. Trotz der hohen Menge an Drogen sowie des aufgefundenen vermutlich Dealergeldes wurden der mutmaßliche Rauschgifthändler, sowie weitere fünf Tatverdächtige wieder aus dem Gewahrsam entlassen.