1 Jahr Stützpunkt Burgenland – Ein kurzer Lagebericht

Seit nun einem Jahr haben sich unsere Aktivisten im Stützpunkt Burgenland selbstständig organisiert und sind politisch aktiv geworden. Unsere Mitglieder sind dabei im Burgenlandkreis und mittlerweile auch in der Region Anhalt und der Harzregion aktiv. Unsere nationale, revolutionäre und sozialistische Partei „Der III. Weg“ misst sich nicht an nur an Worten, sondern an konkreten Taten und auch wir tun dies. Es ist Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen. Im Folgenden ein kurzer Lagebericht, in dem wir kurz darlegen, wie wir in den Bereichen Politik, Kultur und Gemeinschaft aktiv waren.

Politik

Als legal zugelassene Partei sind wir stets am Meinungsbildungsprozess in unserem Land beteiligt. Neben der Teilnahme an überregionalen Demonstrationen unserer Partei, wie z. B. am 1. Mai oder der Großdemonstration „Das System ist die wahre Krise“ in Plauen, der Beteiligung an Bürgerprotesten gegen die Corona-Maßnahmen oder der Preisexplosion, bei denen unsere Kader regelmäßig selbst als Redner aktiv waren oder dem spontanem Protest gegen Homopropaganda in Dessau, setzten unsere Aktivisten auf Massenverteilungen von Flugblättern zu Themen wie „Rettet das Bulabana“, „Das System ist die wahre Krise“, „Kein Applaus für Tierquäler“, „Umweltschutz auch in Krisenzeiten“, „Achtung Einbrecher“, „Kriminelle Ausländer raus“ oder „Mehr deutsche Kinder braucht das Land“.

Da unsere Aktivisten auch stets am Bürgerkontakt interessiert sind, gab es einige offene Bürgerstammtische, Bürgergespräche und Streifengänge gegen kriminelle Ausländer oder Einbrecher.

Weltanschauliche Schulungen zu Themen wie Rangordnung und Demokratie oder Kommunismus sind ebenfalls Teil unserer politischen Arbeit, ebenso wie Weiterbildungen zum Thema Sicherheit.

Kultur

Kultur ist aus unserer nationalrevolutionären Sicht auch immer etwas Lebendiges. Und so sind unsere Aktivisten auch kulturschöpfend. Neben der aktiven Teilnahme an einem regionalen Bauernmarkt

richteten unsere Mitglieder die Feiern zu traditionellen Festen im Jahreskreislauf aus oder beteiligten sich an überregionalen Kulturfeiern. So wurden die Sonnenwende, das Erntedankfest oder das Osterfest zu Ehren der Göttin Ostara begangen. Aber auch das regelmäßige Singen in Gemeinschaft ist ein fester Bestandteil von Feiern des Stützpunktes.

Ebenso ist das geschriebene Wort Teil unseres kulturellen Kampfes. Zahlreiche Druckwerke unserer Partei „Der III. Weg“ konnten bei Informationsständen im Rahmen von Veranstaltungen durch unsere Mitglieder weiterverbreitet werden. Darüber hinaus besuchten Aktivisten aus dem Stützpunkt das „Feder und Schwert“-Seminar unserer Partei und konnten dort zahlreiche wertvolle Erkenntnisse aus Vorträgen mitnehmen.

Gemeinschaft

Der wohl wichtigste Teil unserer Arbeit ist der Kampf um die Gemeinschaft. Wir leben das, was wir im Großen erringen wollen. „Vom Ich zum Wir“ lautet dabei unser Motto. Und so gab es zahlreiche Aktionen, wie z. B. Spenden an Sozialkaufhäuser, Tierfutterspenden oder die Verhinderung der Schließung eines Spaßbades in Naumburg.

Ein Dartsabend, Spieleabende oder Gemeinschaftstage boten unseren Mitgliedern und Sympathisanten die Möglichkeit, sich weit weg vom politischen Alltag auszutauschen und sich auf einer persönlichen Ebene kennenzulernen.

Aber auch das Körperliche kam in diesem Jahr nicht zu kurz. So gab es Wanderungen im Kyffhäuserkreis, im Harz und im Burgenlandkreis. Hierbei konnten Körper wie Geist in der Natur gereinigt und gestärkt werden.

Das Thema Sport und Selbstverteidigung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da wir eine gesunde und wehrhafte Gemeinschaft sein wollen. Regelmäßiger Sport, Kampfsport und ein offenes Selbstverteidungsseminar sind hierbei nur einige unserer Aktivitäten. Unser Stützpunkt bietet Kampfsport und Selbstverteidigungskurse darüber hinaus auch regelmäßig interessierten Deutschen kostenlos an.

Jugend

Und auch die Jugendarbeit kommt nicht zu kurz, denn die Jugend ist unsere Zukunft und wir bieten ihnen eine Alternative. Die „Nationalrevolutionäre Jugend Sachsen-Anhalt“ befindet sich in einem ständigen Aufbauprozess. Gemeinschaftstage, Sport und Wandern stellen hierbei die Hauptaktionsfelder dar.

Der Stützpunkt Burgenland wird sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern auch weiterhin kontinuierlich und zielgerichtet arbeiten!

Fürs Vaterland? Bereit!

Fürs Volk? Bereit!

Für die Heimat? Bereit!