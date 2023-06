Am Freitag, den 9. Juni, sorgten württembergische Aktivisten mit einer für Aufsehen sorgenden Aktion in Reutlingen für so manche Schlagzeile. Anlässlich des bevorstehenden CSDs sollte mit dem präsentieren des Banners gegen die homo-propagandistische Veranstaltung klar gemacht werden, dass in Reutlingen kein Platz ist für die Zurschaustellung widernatürlicher sexueller Neigungen. Hier ein ausführlicher Bericht über die Vorkommnisse vergangene Woche.

Reutlingen erwache!