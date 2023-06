BaWü: Regenbogen statt Wehrdienst – Werbeverbot für Bundeswehr an Schulen

Das Kultusministerium in Baden-Württemberg hält an einem Werbeverbot für die Bundeswehr an Schulen fest, gab das Ministerium vergangen Freitag bekannt. Angesichts des russischen Angriffskrieges entbrach Anfang dieses Jahres eine neue Diskussion um die Wehrfähigkeit Deutschlands und der Bundeswehr. Mittlerweile wurde auch wieder über die Wehrpflicht in Politik und Medien diskutiert. Wir haben dazu einen klaren Standpunkt und auch schon in früheren Artikeln die Wehrpflicht befürwortet, die vor allem für junge Männer in ihrer Entwicklung fördernd ist und wichtige Werte vermitteln kann.

Die neueste Entscheidung des Kultusministeriums der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg zeigt einmal mehr, wie es um unser Land und dessen Verteidigung steht. Während Regenbogenfahnen über dem Schulhof wehen und Drag-Queens zur Lesestunde bitten, wird selbst in diesen Zeiten die Wehrhaftigkeit der Jugend und unseres Landes massiv durch dieses System behindert. Wir sind uns aber auch darüber bewusst, dass eine bloße Personalgewinnung und Materialbeschaffung, wie es Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nannte, nicht ausreichend sein wird, sondern auch eine Reformation der Wertevorstellungen unserer Armee unabdingbar ist für ein wieder ernstzunehmendes und wehrhaftes Heer wie einst.

Die Partei „Der III. Weg“ setzt sich, vor allem vor dem Hintergrund der aufziehenden Gefahr aus dem Osten in Gestalt der aggressiv-imperialistischen Russischen Föderation, für ein wehrhaftes Deutschland ein. Das beinhaltet nicht nur eine zielgerichtete Aufrüstung, sondern auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Weiterhin müssen die Ideale der Nation und unserer ruhmreichen Geschichte, für die sich mit Ausnahme der BRD-Ära kein Deutscher zu schämen braucht, wieder in das Volk getragen werden, um so den Willen zur nationalen Selbstverteidigung zu heben. Insbesondere der Jugend muss wieder Wehrhaftigkeit beigebracht werden. Die nationalrevolutionäre Bewegung will bereits jetzt im Kleinen umsetzen, was sie im Großen fordert. Für ein starkes und stolzes Deutschland!