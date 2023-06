Gefahr der Verarmung steigt in Sachsen-Anhalt: Der III. Weg hilft in Dessau!

Der liberale Kapitalismus zersetzt die deutsche Gesellschaft auf allen Ebenen des Seins mehr und mehr. Die Schere zwischen Menschen, die kaum noch ihr Leben selbst finanzieren können und denen, die auf Kosten anderer reicher und reicher werden, klaft immer weiter auf.

Unsere Partei „Der III. Weg“ setzt der so konstruierten Ellenbogengesellschaft die natürliche Solidaritätsgemeinschaft entgegen. Gemäß unseres Mottos „Vom Ich zum Wir“ ließen unsere Aktivisten Kleiderspenden sozialen Einrichtungen in Dessau zukommen und unterstützen so die Angehörigen unseres Volkes.

Ein ausführlicher Bericht folgt!

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!

Folgt dem nationalrevolutionären Strukturaufbau im Anhaltiner Land!

t.me/derdritteweganhalt