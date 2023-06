Infostand in Haßloch durchgeführt

Am 10. Juni 2023 führten in Haßloch, dem „größten Dorf“ Deutschlands, Aktivisten des Stützpunkt Pfalz der Partei „Der III. Weg“ einen Infostand auf dem Rathausplatz durch.

Im statistisch durchschnittlichsten Ort Deutschlands wurden die Bürger an diesem Tag überdurchschnittlich gut über die Zustände in der bunten Republik und unsere Ziele zur Lösung der Probleme informiert. Zahlreiche interessierte Passanten nahmen das Angebot wahr und informierten sich über die Positionen unserer nationalrevolutionären Bewegung. Dabei nutzten viele die Gelegenheit, um sich Flugblätter und Broschüren mitzunehmen. Bei strahlendem Sonnenschein wurden einige Bürgergespräche geführt.

Nicht ganz so gut lief es beim Gegeninfostand der SPD, welcher in Sichtweite herum lümmelte. Gähnende Leere über Stunden hinweg spiegelte sich auch in den frustrierten Gesichtern der beiden Sozis an deren Stand wieder. Bürgernähe sieht jedenfalls anders aus!