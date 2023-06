In den vergangenen Wochen wurden in Leipzig mehrfach Flugblattverteilungen durchgeführt.

Hierbei fand unzähliges Infomaterial zu den Themen „Asylflut stoppen“ und die „Wahre Krise ist das System‘ ihren Weg zu den Bürgern des Leipziger Stadtteils Paunsdorf. Auch zukünftig wird in Leipzig verstärkt unser Material zu den unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten an die Leipziger verteilt, denn auch in der Messestadt sind unsere Aktivisten präsent.