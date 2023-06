Magdeburg: Kriminelle Ausländer raus!

Die Triebkraft eines Freiheitskampfes ist stets der Drang nach Selbstbestimmung und der Wunsch nach Entfaltung des eigenen Selbst. Unser deutsches Volk, es soll erblühen! Mit diesem Ziel vor Augen schöpfen unsere nationalrevolutionären Aktivisten der Partei „Der III. Weg“ Kraft für ihren politischen Kampf, selbst in schwierigen Zeiten, wie diesen! Die dramatische Zunahme von Gewalttaten und anderer kriminellen Handlungen zahlreicher Ausländer hierzulande ist immer wieder ein Anlass, um auf die desaströsen Verhältnisse in unserem Land aufmerksam zu machen. Aus diesem Grund versorgten Aktivisten vom Stützpunkt Magdeburg/Altmark die Anwohner in Magdeburg mit weiteren unzähligen Flugblättern zum Thema „Kriminelle Ausländer raus!“

Brennt auch Dein Herz für unsere Heimat, unser Volk und unser Vaterland? So werde auch Du aktiv und komm in unsere nationalrevolutionäre Bewegung.

