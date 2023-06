Nationalrevolutionäre Jugend statt Homopropaganda (+Video)

In der Region Anhalt ging die Nationalrevolutionäre Jugend (NRJ) in den letzten Wochen auf die Straße und zeigte Gesicht gegen aggressive Homopropaganda, vor allem im Hinblick auf den sogenannten Pridemonth. Es gab auch eine kreative Protestaktion durch Wurfschnipsel beim Schwulenmarsch in Dessau.

Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ bringt sich in der Region aktiv in der Jugendarbeit ein und bietet der deutschen Jugend eine Alternative zum degenerierten BRD-Alltag

Die Jugend ist, im Gegensatz zum Genderwahn und Regenbogenfetischismus, unsere Zukunft!

